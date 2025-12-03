Sinner lo scatto di Laila rivela tutto | ecco dove preparerà l' assalto agli Australian Open

Vacanze quasi finite per Jannik Sinner, che si gode gli ultimi giorni di totale relax in vista dell'inizio della preparazione atletica, primo passo lungo il percorso che lo condurrà all'appuntamento con l'Australian Open, di cui è campione in carica. A rivelare il luogo in cui il tennista si trova è uno scatto pubblicato nelle scorse ore dalla fidanzata Laila Hasanovic, che si trova insieme a lui a Dubai: sarà quindi ancora una volta la città degli Emirati Arabi Uniti a ospitare la delicata fase di preparazione invernale del tennista italiano, luogo perfetto sia per le condizioni climatiche ideali che per le strutture, palestre e campi, di primo livello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner, lo scatto di Laila rivela tutto: ecco dove preparerà l'assalto agli Australian Open

