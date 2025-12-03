Sinner la cena al Billionaire di Dubai senza Laila | con chi è stato beccato

Jannik Sinner si sta godendo le meritate vacanze, prima dell'inizio della nuova stagione tennistica. Ora il campione altoatesino si trova negli Emirati Arabi. La sua presenza è stata svelata da Flavio Briatore, che sui social ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al tennista e al campione di Formula 1 Fernando Alonso. "Una serata ricca di stelle al Billionaire Dubai con i campioni Fernando Alonso e Jannik Sinner", è la didascalia che accompagna l'immagine dell'imprenditore e dei due ospiti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) Con il pilota spagnolo, Sinner potrebbe rivedersi a breve, visto che è atteso all'ultima tappa del mondiale di Formula 1, i Gp di Abu Dhabi, in programma domenica prossima sul circuito di Yas Marina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

