Sinner e Briatore serata al Billionaire di Dubai

(Adnkronos) – Jannik Sinner si rilassa a Dubai con Flavio Briatore. L'imprenditore, sul proprio profilo Instagram, pubblica le foto della serata al Billionaire. Il numero 2 del tennis mondiale posa accanto a Briatore e a Fernando Alonso, pilota spagnolo della Aston Martin che si appresta a chiudere il Mondiale di Formula 1 con il Gp . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

