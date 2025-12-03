Nel 2025 Jannik lo ha sempre battuto, ma Novak Djokovic ha fatto una promessa chiara. Per Sinner si mette male: ne uscirà distrutto. Per Novak Djokovic il 2025 è stato un anno di transizione, complesso, a tratti spigoloso e non solo dal punto di vista tecnico, con due sconfitte nette contro Jannik Sinner nelle semifinali di Roland Garros e Wimbledon, ma soprattutto sotto il profilo narrativo. La stagione che ha segnato la definitiva esplosione del fuoriclasse italiano è infatti coincisa con la vicenda Clostebol, aperta con una squalifica di tre mesi che continua a lasciare scorie nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sinner distrutto, la promessa di Djokovic sconvolge il tennis