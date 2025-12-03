Sinner distrutto la promessa di Djokovic sconvolge il tennis

Glieroidelcalcio.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 Jannik lo ha sempre battuto, ma Novak Djokovic ha fatto una promessa chiara. Per Sinner si mette male: ne uscirà distrutto. Per Novak Djokovic il 2025 è stato un anno di transizione, complesso, a tratti spigoloso e non solo dal punto di vista tecnico, con due sconfitte nette contro Jannik Sinner nelle semifinali di Roland Garros e Wimbledon, ma soprattutto sotto il profilo narrativo. La stagione che ha segnato la definitiva esplosione del fuoriclasse italiano è infatti coincisa con la vicenda Clostebol, aperta con una squalifica di tre mesi che continua a lasciare scorie nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

sinner distrutto la promessa di djokovic sconvolge il tennis

© Glieroidelcalcio.com - Sinner distrutto, la promessa di Djokovic sconvolge il tennis

Altre letture consigliate

Sinner, tutto troppo facile: travolge Djokovic e vola in finale al Six Kings Slam contro Alcaraz - Sinner e Djokovic scenderanno in campo al termine dell'altra semifinale in corso tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Secondo corrieredellosport.it

Sinner batte Djokovic in due set (6-4, 6-2) e vola in finale. Sabato la sfida con Alcaraz - Il match comincerà dopo l'altra semifinale, quella tra Carlos Alcaraz (che come Djokovic entra in gioco ... Si legge su ilgazzettino.it

Sinner batte Djokovic in due set (6-4, 6-2) e vola in finale. Sabato la sfida con Alcaraz - Il campione in carica Jannik Sinner vola in finale al Six Kings Slam, la ricca esibizione in corso di svolgimento a Riad, in Arabia Saudita. Si legge su leggo.it

Sinner in finale al Six Kings Slam: Djokovic superato in due set - , è bello avere un campione come lui che compete ancora con questa fame di vittorie. sport.sky.it scrive

Djokovic si inchina a Sinner: “Un treno in corsa, spacca la palla. Mi ha preso a calci nel c… Scusate tifosi, è colpa sua” - Il campione in carica Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam affronterà sabato sera tanto per cambiare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, vincitore con lo stesso punteggio di 6- Come scrive ilfattoquotidiano.it

Sinner-Djokovic, semifinale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il campione azzurro ha iniziato con il piede giusto la sua corsa alla difesa del titolo nell'esibizione che va in scena a Riyad che ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Distrutto Promessa Djokovic