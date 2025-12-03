In Italia oggi convivono con una diagnosi di tumore circa 3,7 milioni di persone. Per una quota tutt’altro che marginale, la malnutrizione è una componente silenziosa ma decisiva del percorso di cura: il 30% dei pazienti arriva alla diagnosi già in condizione di rischio nutrizionale, e nelle fasi avanzate la cachessia e la sarcopenia colpiscono fino all’80% dei malati, moltiplicando mortalità (+250%), complicanze e durata delle degenze (+30%). Il conto finale è sanitario ma anche economico, sulle famiglie ricade un secondo prezzo: quello di dover sostenere costi aggiuntivi, per mantenere la possibilità di nutrirsi durante le terapie. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sinergie che cambiano la cura. Un nuovo passo per la nutrizione clinica