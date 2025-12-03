Sinergie che cambiano la cura Un nuovo passo per la nutrizione clinica

In Italia oggi convivono con una diagnosi di tumore circa 3,7 milioni di persone. Per una quota tutt’altro che marginale, la malnutrizione è una componente silenziosa ma decisiva del percorso di cura: il 30% dei pazienti arriva alla diagnosi già in condizione di rischio nutrizionale, e nelle fasi avanzate la cachessia e la sarcopenia colpiscono fino all’80% dei malati, moltiplicando mortalità (+250%), complicanze e durata delle degenze (+30%). Il conto finale è sanitario ma anche economico, sulle famiglie ricade un secondo prezzo: quello di dover sostenere costi aggiuntivi, per mantenere la possibilità di nutrirsi durante le terapie. 🔗 Leggi su Formiche.net

