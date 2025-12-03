Sindacati in stato di agitazione contro il Comune di Como | Arriva il pacco di natale

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas Pubblico Impiego, Cse Flfp e la Rsu del Comune di Como hanno proclamato lo stato di agitazione del personale di palazzo Cernezzi. La decisione arriva dopo le assemblee del 27 e 28 novembre e l’incontro di contrattazione del 3 dicembre. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Sindacati in stato di agitazione contro il Comune di Como: "Arriva il pacco di natale”

Leggi anche questi approfondimenti

Fincantieri, sottoscritto protocollo appalti. Sindacati: “Più tutele per i dipendenti” (Adnkronos) - E' stato sottoscritto il protocollo ''per la gestione degli appalti'' tra Fincantieri e sindacati. Lo comunicano Fim Fiom Uilm in una nota. L'intesa ''segna un passo di avan Vai su Facebook

Sindacati in stato di agitazione contro il Comune di Como: "Arriva il pacco di natale” - Secondo i sindacati, il “pacco” sotto l’albero per i lavoratori comunali è un incremento percepito come squilibrato e ingiusto, che premia una minoranza di figure apicali a discapito della grande ... Secondo quicomo.it

Unicoop tra dismissioni e tagli al personale: scattano stato di agitazione e scioperi - Torna a salire – e di molto – la tensione intorno a Coop Centro Italia, da qualche mese fusa in Unicoop Etruria insieme a Unicoop Tirreno. Si legge su umbria24.it

Unicoop Etruria, dipendenti verso lo stato di agitazione - O almeno lo è per una larga parte degli oltre cinquemila dipenden ... Si legge su rainews.it

Ai dipendenti 99 euro, ai livelli più alti 1818: bufera in Comune a Como. “Un pacco di Natale”, scatta l’agitazione - E’ bufera in Comune a Como per la disparità di trattamento riservato ai dipendenti dall’amministrazione Rapinese: e scatta lo stato di agitazione (con richiesta di apertura della procedura di concilia ... comozero.it scrive

Stato di agitazione delle Cooperative Sociali di Modica: “Stipendi non pagati da mesi e silenzio del Comune” - MODICA, 01 Dicembre 2025 – È stato proclamato lo stato di agitazione del personale delle cooperative sociali impegnate nei servizi socio- Come scrive radiortm.it

Catanzaro, sindacati proclamano lo stato d’agitazione all’Amc - Le sigle sindacali di categoria proclamano lo stato d’agitazione all’Amc per inadempienze e mancato confronto. Si legge su catanzaroinforma.it