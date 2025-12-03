Sindacati elette le Rsu alla Corofar Distribuzione | l' affluenza al voto tocca il 77%

Si sono svolte le elezioni delle Rsu alla Corofar Distribuzione, con un'affluenza al voto del 77%. Gli eletti sono Michael Ruffilli per la Filcams Cgil, Sbrighi Silvia per la Uiltucs Uil e Esposito Salvatore per la Fisascat Cisl. "Ringraziamo chi ha partecipato al voto e chi ha sostenuto il.

