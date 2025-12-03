Sindacati di base pro Pal e Cgil Dalla guerra ai fondi per i teatri L’altro palcoscenico della Scala

3 dic 2025

Si avvicina la Prima. E come da tradizione si preparano presidi e proteste ai margini della zona rossa che proteggerà pure quest’anno il perimetro del Piermarini e le strade che arrivano in piazza Scala. Davanti a Palazzo Marino si ritroveranno gli attivisti dei sindacati di base e i militanti dell’ Associazione Palestinesi d’Italia, che si sono dati appuntamento alle 14 di domenica con lo slogan: "Il cessate il fuoco è una bugia sionista!". E ancora: "La pulizia etnica e il genocidio continuano, portiamo la solidarietà nel centro di Milano, Mohamed Shahim libero", recita la convocazione per l’iniziativa, che andrà eccezionalmente a sostituire l’abituale manifestazione che si tiene ogni sabato, senza interruzioni, dall’ottobre del 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

