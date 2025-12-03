Simone Patrizi un ritorno senza paura tra musica e ombre
Con il videoclip di “Non aver paura mai mai”, Simone Patrizi torna al centro della scena con un inedito che intreccia coraggio e desiderio di verità. Una canzone che invita a guardare in faccia le proprie ombre e a difendere ciò in cui si crede, e che si inserisce come nuova tappa nel percorso dell’artista. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Simone Patrizi, “Non aver paura mai mai” è il nuovo singolo - facebook.com Vai su Facebook
Temptation Island 2025, le pagelle: Simone incommentabile, Marco runner senza successo - È andata in onda ieri sera, mercoledì 23 luglio, la quarta puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle coppie approdate nel villaggio ... Si legge su ilgiornale.it