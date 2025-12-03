Con il videoclip di “Non aver paura mai mai”, Simone Patrizi torna al centro della scena con un inedito che intreccia coraggio e desiderio di verità. Una canzone che invita a guardare in faccia le proprie ombre e a difendere ciò in cui si crede, e che si inserisce come nuova tappa nel percorso dell’artista. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Simone Patrizi, un ritorno senza paura tra musica e ombre