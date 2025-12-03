Simone Paolisso 43 anni Brescia

Gli anni Settanta segnano una svolta culturale, tecnica e visiva. Il mondo scopre figure destinate a diventare simboli, e tra le palestre, i garage e le prime competizioni internazionali nasce il mito dell’atleta che scolpisce il corpo come un’opera d’arte. Nel tempo, fino a oggi, questa disciplina ha attirato atleti di ogni età, città e origini, tra cui anche sportivi italiani come Simone Paolisso Brescia, il cui nome risuona in molte competizioni e contesti dedicati alla crescita muscolare e alla cultura fisica contemporanea. 1970–1980: L’ERA D’ORO E LA NASCITA DEL MITO. Il decennio 1970–1980 è ricordato come il periodo d’oro del bodybuilding. 🔗 Leggi su Citypescara.com