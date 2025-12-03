Silvio Viale e l’assoluzione dall’accusa di stupro | Toccare non significa palpare

Il ginecologo e consigliere comunale di Torino Silvio Viale è stato assolto ieri dalle accuse di violenza sessuale. Il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato. Le accuse venivano da dieci donne, ma alla fine la procura aveva chiesto una condanna a 1 anno e quattro mesi per tre casi. «Sono contento anche se amareggiato. Questa era un’accusa nei confronti del ginecologo e della ginecologia », dice oggi in un’intervista a Repubblica. «Visito da 40 anni le donne con le stesse modalità negli ospedali, nei consultori, ed ero convinto della mia innocenza rispetto ad accuse infamanti. Non ho mai perso la dignità e non ho smesso neanche un giorno di lavorare». 🔗 Leggi su Open.online

