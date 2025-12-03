Silenzio assenso e sanatoria sugli abusi storici | ecco la riforma dell’edilizia Opposizioni | Salvini porta il condono in cdm

Silenzio-assenso o silenzio-devolutivo in caso di inerzia dell’amministrazione competente. Sanatoria facilitata per gli abusi storici. Semplificazione delle procedure. Digitalizzazione. Sono queste alcune delle novità contenute all’interno della riforma dell’edilizia, che approderà il 4 dicembre sul tavolo del consiglio dei ministri. Nella fattispecie si tratta di una legge delega per la revisione del Tue, il Testo unico del settore. Gli obiettivi, come detto, vanno dalla semplificazione degli iter burocratici alla modernizzazione digitale del settore, dal superamento della frammentazione regionale al riordino dei titoli edilizi, passando per una sanatoria facilitata per gli abusi precedenti alla cosiddetta ‘legge ponte’ sull’urbanistica del 1967. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Silenzio assenso e sanatoria sugli abusi “storici”: ecco la riforma dell’edilizia. Opposizioni: “Salvini porta il condono in cdm”

