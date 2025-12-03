Siena complessa malattia polmonare su giovane paziente identificata e trattata

(Adnkronos) – Complessa malattia polmonare su un giovane paziente identificata e trattata grazie ad una collaborazione interdisciplinare all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.  L'importante risultato è stato conseguito grazie al lavoro di squadra tra Chirurgia Pediatrica, diretta dal professor Francesco Molinaro, Radiologia Interventistica, diretta dal dottor Carmelo Ricci e Chirurgia Toracica, diretta dal professor . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

siena complessa malattia polmonareSiena, complessa malattia polmonare su giovane paziente identificata e trattata - Complessa malattia polmonare su un giovane paziente identificata e trattata grazie ad una collaborazione interdisciplinare all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Riporta msn.com

siena complessa malattia polmonareMalformazione congenita e parassita nel polmone: duplice intervento salva giovane paziente all’Aou Senese - Complessa malattia polmonare su un giovane paziente identificata e trattata grazie a una collaborazione interdisciplinare all’ospedale Santa Maria alle Scotte. Scrive insalutenews.it

siena complessa malattia polmonarePolmonite complessa e infezione parassita, bimbo salvato a Siena - Un piccolo paziente, di origine straniera e da poco in Italia, è stato salvato alle Scotte di Siena da una complessa malattia polmonare aggravata dall'infezione di un parassita. Da msn.com

siena complessa malattia polmonareBimbo torna a respirare dopo rara malattia polmonare - SIENA: La polmonite, la malformazione congenita, l'infezione di origine animale: così a Siena hanno salvato il paziente pediatrico con 2 interventi combinati ... Secondo toscanamedianews.it

