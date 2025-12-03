Sicurezza stradale c' è ancora da lavorare | Quest' anno in due giorni la mortalità di 6 mesi
Consapevolezza, empatia necessaria a comprendere i comportamenti scorretti degli utenti della strada e poi ancora conoscenza e rispetto delle regole sono le linee guida dell'evento ‘La strada per andare lontano’, tenutosi al Teatro comunale Arena. La mortalità ancora elevatissima negli anni '80. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Interventi di restyling di piazza San Leonardo da Porto Maurizio ad Acilia privi del parere tecnico sulla sicurezza stradale da parte della polizia locale di Roma Capitale - facebook.com Vai su Facebook
Sportello Contravvenzioni - Verbali e segnalazioni Sicurezza Stradale mercoledì 03/12/2025 - Comunicato Comando Polizia Locale: mercoledì 3 dicembre 2025, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso l'area COM del mercato settimanale tra via Madrid e via ... Vai su X
Sicurezza stradale, progetto associazione Guarnieri per scuole - Un progetto di educazione alla mobilità stradale sicura rivolto, con modalità differenti, agli studenti degli istituti primari e secondari, rispettivamente un gioco e un percorso di formazione ... Si legge su ansa.it
Sicurezza stradale, "Rispetto delle regole salva vite" - Romagna degli stati generali della sicurezza stradale, convocati a Bologna dalla Regione all'indomani della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Come scrive ansa.it
Sicurezza stradale: come prevenire incidenti e malori - Ogni giorno milioni di automobilisti si mettono al volante, spesso sottovalutando i rischi legati alla guida. Segnala quattroruote.it
La sicurezza stradale raccontata agli studenti di Ferrara - Emanuele Pantaleoni, oggi artista, racconta davanti agli studenti l'incidente stradale che nel 1997, ancora adolescente gli ha cambiato la vita, danneggiandogli il sistema nervoso centrale. Come scrive rainews.it
La Polizia Stradale non ci sta - In piazza in diverse città italiane, tra cui Bari, gli agenti della Polizia Stradale si mobilitano per chiedere il rafforzamento degli organici, migliori condizioni di lavoro e misure per la sicurezza ... Riporta rainews.it
Strada della Forra, nuovo stop a causa dei lavori di messa in sicurezza - Il capolavoro ingegneristico e paesaggistico incastonato tra Tremosine e Tignale, la celebre strada della Forra, si prepara a una nuova chiusura al traffico. Secondo brescia.corriere.it