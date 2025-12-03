Sicurezza in città il Sap | Piangiamo organici ridotti dalla spending review e dai tagli della legge Madia
"In questi giorni sentiamo molte parole sulla sicurezza urbana. Sembra una gara a chi denuncia di più. Mentre la politica discute, noi siamo in strada a lavorare, spesso con mezzi limitati e con poco personale. Le forze dell'ordine lavorano senza sosta, giorno e notte, per garantire sicurezza a.
Due novità importanti per la sicurezza in città. La prima riguarda l'area della stazione, la principale porta d'accesso a Firenze: il presidio fisso viene rafforzato, con una collaborazione ancora più stretta tra forze dell'ordine e Polizia municipale per garantire ordi
Ragazza violentata in centro a Milano, un denunciato. L'aggressione è avvenuta in strada, il giovane bloccato dalla sicurezza di un locale. #ANSA