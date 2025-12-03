Sicurezza FdI accusa Magrini risponde | Colpa del Viminale
La discussione sulla sicurezza a Rimini torna a farsi rovente e, questa volta, lo scontro si gioca tutto tra Fratelli d’Italia e il Comune. Fd’I ha scelto di intervenire con un comunicato firmato dai responsabili del Dipartimento sicurezza, Alessandro Pierotti e Sara Borghesi. "Nelle ultime 48 ore altre due spaccate. È ormai evidente che il centro storico sia sotto assedio da oltre un anno. L’immobilismo dell’amministrazione comunale è diventato imperdonabile. È grottesco continuare a scaricare responsabilità sul Governo centrale quando è il Governo cittadino che deve applicare le leggi nazionali e garantire sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
