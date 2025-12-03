Sicilia Regione e Polo strategico nazionale insieme per trasformazione digitale PA

(Adnkronos) – Maggiore flessibilità, resilienza e sicurezza nell’erogazione dei servizi ai cittadini. Con questo obiettivo la Regione siciliana ha avviato, con il coordinamento dell’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica (Arit) e il supporto tecnico di Sicilia digitale Spa, la migrazione delle proprie piattaforme sul cloud di Polo strategico nazionale (Psn), società promossa dal Dipartimento per la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

L'ex presidente della Regione Sicilia è indagato a vario titolo, insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione - facebook.com Vai su Facebook

Sicilia, Regione e Polo strategico nazionale insieme per trasformazione digitale PA - Con questo obiettivo la Regione siciliana ha avviato, con il coordinamento dell’Autorità regionale per l’innovaz ... Da adnkronos.com

Regione e Polo strategico nazionale insieme per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione - Per garantire la conformità ai più alti standard di sicurezza previsti dal regolamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono state investite importanti risorse per adeguare il data center ... agrigentonotizie.it scrive

Regione, pubblicato l’avviso Step da 315 milioni di euro - “Con oltre 315 milioni di euro – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – sosteniamo investimenti strategici, innovazione e sviluppo tecnologico avanzato in Sicilia. Da livesicilia.it

La Regione lancia Step: oltre 315 milioni per gli investimenti delle imprese in tecnologie digitali ed energia pulita - Possono accedere alla misura le aziende di qualsiasi dimensione, anche in forma aggregata fino a cinque soggetti con organismi di ricerca, insieme con investitori europei e internazionali, con obbligo ... Secondo palermotoday.it

Dal Mezzogiorno il nuovo motore digitale: la Sicilia diventa hub dei dati del Mediterraneo - Nel polo tecnologico di Carini, con OpenHubMed, 8route e il punto di interscambio MIX Palermo, cache e server di giganti come Netflix, Amazon, Microsoft e Dazn portano i servizi digitali più vicini a ... Scrive corrierecomunicazioni.it

Schifani, "Augusta Polo strategico per l'eolico offshore" - "Esprimo grande soddisfazione per la scelta del governo nazionale che conferma la validità della proposta avanzata dalla Regione. Scrive ansa.it