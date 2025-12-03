Sia profezia di pace | da Leone XIV in Libano un messaggio di speranza per il Medio Oriente

Una ventata di speranza per il Medio Oriente e un segnale di unità in un Paese che da tempo la agogna: la visita apostolica di Papa Leone XIV in Libano, che ha seguito quella altrettanto importante in Turchia, è stata un sasso nello stagno per il Medio Oriente. Una visita pastorale, ecumenica, diplomatica, geopolitica: nel Paese che si trova alla fine della pace, al limitare tra instabilità e ricostruzione, nel mirino di Israele e delle maggiori potenze regionali l'arrivo del Santo Padre ha svolto la funzione di catalizzatore dell'attenzione verso la fondamentale necessità di ricostruire le fondamenta dello Stato e della comunità.

