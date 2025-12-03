Si sente male in stazione | treni bloccati e 73enne in ospedale

Treni bloccati e in forte ritardo in entrambe le direzioni sulla linea che passa dalla stazione di Carnate-Usmate e fa tappa anche a Monza, a seguito di un intervento sanitario.Intorno alle 7 di oggi 3 dicembre, in via Roma, un uomo di 73 anni è stato soccorso a seguito di un malore improvviso.E. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Si sente male mentre cammina per il centro storico: Sandro si accascia a terra e muore -> https://www.nordest24.it/malore-vicolo-avogari-anziano-deceduto - facebook.com Vai su Facebook

#Cercatore di #funghi si sente male nel #bosco: #soccorso da #Nibbio umbriaon.it/cercatore-di-f… #elisoccorso #Perugia #Valfabbrica #malore Vai su X

Sente cattivo odore e trova un cadavere sui binari del treno in Salento: si indaga - Trovato il cadavere di un uomo sui binari della stazione ferroviaria di Trepuzzi, nella provincia di Lecce. Da fanpage.it

Fano, choc alla stazione mentre sfrecciano i treni: “Ragazzi sui binari solo per gioco” - Fano, 15 novembre 2025 – Il sole è tramontato da poco, ma la stazione è già buia, desolata e desolante. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Nove clandestini stipati in un treno carico di granaglie: salvati - Nove clandestini, tutti uomini di giovane età sono stati trovati nel primo pomeriggio di oggi, all'interno di un vagone di un treno merci carico di granaglie di mais per animali, proveniente ... Come scrive ilgazzettino.it

Stazione Ostiense, persona travolta e uccisa da un treno: ritardi fino a 120 minuti. Le linee interessate - Momenti di paura questa mattina, alle 8:20 nel nodo di Roma, per l'investimento di una persona da parte di un treno. ilmessaggero.it scrive

Ravenna, treno soppresso a metà percorso. “Pendolari lasciati in stazione” - Dopo settimane segnate da ritardi, cancellazioni improvvise e stazioni ... corriereromagna.it scrive