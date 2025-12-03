Si ribalta un rimorchio carico di animali vivi | feriti alcuni suini

SINALUNGA – Si ribalta un camion carico di animali vivi, intervento dei vigili del fuoco a Sinalunga. È accaduto ieri (2 dicembre) poco prima delle 17,30 quando la squadra dei vigili del fuoco di Montepulciano con il supporto dell’autogru proveniente dalla sede centrale di Siena è intervenuta sulla strada provinciale 38 per il ribaltamento del rimorchio di un autotreno adibito al trasporto di suini vivi. Nel rimorchio si trovavano circa 65 animali, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Gli animali coinvolti sono stati presi in carico dal servizio veterinario della Asl per le verifiche e le cure necessarie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

