Si presenta con i documenti di un altro cliente e tenta di trasferire fondi | sventata truffa all' ufficio postale di Siderno

Reggiotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni dal personale di Poste Italiane  che ha permesso di scoprire un tentativo di truffa ai danni di un cliente.La vicendaA raccontare l'episodio la direttrice dell'ufficio postale di corso della Repubblica a Siderno: “Intorno alle 10.30 si è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Presenta Documenti Altro Cliente