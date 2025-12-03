Si è spento a 96 anni il vignolese Arcadio Venturi grande calciatore del dopoguerra

Modenatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca Emilia Muratori, a nome dell’Amministrazione e della comunità di Vignola, esprime profondo cordoglio per la scomparsa, a 96 anni, del vignolese Arcadio Venturi, olimpionico di calcio a Helsinki nel 1952, storico capitano della Roma, e calciatore della Nazionale. “Dai campi sportivi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

si 232 spento a 96 anni il vignolese arcadio venturi grande calciatore del dopoguerra

© Modenatoday.it - Si è spento a 96 anni il vignolese Arcadio Venturi, grande calciatore del dopoguerra

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: 232 Spento 96 Anni