Si è spento a 96 anni il vignolese Arcadio Venturi grande calciatore del dopoguerra
La sindaca Emilia Muratori, a nome dell’Amministrazione e della comunità di Vignola, esprime profondo cordoglio per la scomparsa, a 96 anni, del vignolese Arcadio Venturi, olimpionico di calcio a Helsinki nel 1952, storico capitano della Roma, e calciatore della Nazionale. “Dai campi sportivi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
