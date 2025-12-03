Si è risvegliata all’obitorio | ha una crisi epilettica mentre si prepara un toast l’ambulanza la porta alla camera mortuaria anziché al pronto soccorso

Dichiarata morta nella sua cucina dopo un malore, si è risvegliata ore dopo all’interno dell’obitorio dell’ospedale. È l’agghiacciante errore che ha coinvolto Olive Martin, una donna di 54 anni, la cui storia è al centro di un processo in corso nel Regno Unito. L’episodio risale al 13 ottobre 2023: la signora Martin, si stava preparando un toast nella sua casa a Darlington quando all’improvviso ebbe una crisi epilettica. Sul posto arrivò subito un’ambulanza ma, nonostante mostrasse ancora “segni di vita”, come confermato in seguito, fu dichiarata erroneamente defunta e, per via di questa diagnosi fatale, fu trasferita all’obitorio del Darlington Hospital, anziché essere portata al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

