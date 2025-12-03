Si chiama Alaknanda ed è la galassia impossibile nata quando l’universo era bambino
Immaginate di trovare un adulto perfettamente formato in una scuola materna: è più o meno quello che due astronomi indiani hanno scoperto scrutando l’universo primordiale. Si chiama Alaknanda ed è una galassia a spirale così matura e organizzata che non dovrebbe esistere nell’epoca in cui è stata osservata. Rashi Jain e Yogesh Wadadekar, del National Center for Radio Astrophysics di Pune, hanno individuato questa struttura cosmica grazie al telescopio spaziale James Webb della NASA, uno strumento così potente da catturare la luce debolissima proveniente da quando l’universo aveva appena compiuto un decimo della sua età attuale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gli astronomi hanno scoperto con il telescopio spaziale James Webb (JWST) una galassia a spirale “grand-design” sorprendentemente matura, formata appena 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang. Si chiama Alaknanda ed è una delle più antiche spirali ben s Vai su Facebook