Si cerca Tatiana Tramacere | i biglietti che avrebbe preso per l’ex l’amico molto stretto a Nardò che non si fa vedere in paese da giorni | tutte le piste

Open.online | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le ricerche di  Tatiana   Tramacere, la giovane studentessa salentina di 27 anni, di origini ucraine, scomparsa dal 24 novembre da Nardò in provincia di Lecce. Si stanno sentendo familiari, amici e conoscenti della giovane studentessa di Psicologia, che su Instagram condivideva pensieri e poesie di suo pugno. Si stanno controllando anche tabulati telefonici e messaggi su chat. I genitori adottivi hanno presentato la denuncia ai carabinieri solo alcuni giorni dopo la scomparsa perché era capitato altre volte che la ragazza si allontanasse senza dare notizie. Alla fine era sempre rientrata. 🔗 Leggi su Open.online

