Si apre l’era Sacripanti Sono legato alla città L’Estra può dare di più

È iniziata ufficialmente l'era di Stefano "Pino" Sacripanti in biancorosso. Il tecnico canturino ha diretto ieri il suo primo allenamento in vista del prossimo impegno di lunedì sera contro Forlì. Pochi giorni che serviranno a Sacripanti per farsi un'idea sulla squadra, su come e dove poter intervenire. "Innanzitutto voglio ringraziare i vertici del club per la fiducia che mi hanno accordato, che spero di ripagare in un posto come Pistoia a cui sono molto legato – esordisce –. Ci tengo a porgere un saluto a Tommaso Della Rosa: so bene cosa voglia dire allenare la squadra della propria città e quanto sia dura quando le cose non vanno bene.

