Si apre l’era Sacripanti Sono legato alla città L’Estra può dare di più
È iniziata ufficialmente l’era di Stefano "Pino" Sacripanti in biancorosso. Il tecnico canturino ha diretto ieri il suo primo allenamento in vista del prossimo impegno di lunedì sera contro Forlì. Pochi giorni che serviranno a Sacripanti per farsi un’idea sulla squadra, su come e dove poter intervenire. "Innanzitutto voglio ringraziare i vertici del club per la fiducia che mi hanno accordato, che spero di ripagare in un posto come Pistoia a cui sono molto legato – esordisce –. Ci tengo a porgere un saluto a Tommaso Della Rosa: so bene cosa voglia dire allenare la squadra della propria città e quanto sia dura quando le cose non vanno bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ISCRIZIONI APERTE!! Domenica 7 dicembre la Real Beach Arena apre le porte all'AIBVC tour! Il torneo L2 maschile avrà la prima partita alle ore 9.00. Il torneo L2 femminile invece avrà la prima partita alle ore 14.00! Iscriviti tramite l'app @aibvc A prest - facebook.com Vai su Facebook