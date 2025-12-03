Si allontana dalla comunità dove è ai domiciliari 50enne rintracciato e denunciato per evasione

Si è allontanato - senza alcuna comunicazione, né autorizzazione - dalla comunità di Favara dove era stato collocato in detenzione domiciliare. Il cinquantenne, rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

