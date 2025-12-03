Si aggira per strada con un coltello Preso e denunciato ma è già libero

Si aggira per strada con un maxi coltello infilato nella parte posteriore della cinta dei pantaloni, col manico e diversi centimetri di lama che sporgono, tanto da terrorizzare chi lo incrocia, fino all’intervento dei carabinieri, che lo bloccano e lo portato in caserma. Potrebbe sembrare una scena da film e invece è tutto vero. E’successo a Calcinelli lunedì pomeriggio, verso le 16,30: un uomo del posto, già noto per i suoi comportamenti pericolosi, è uscito di casa con un grosso coltello da cucina che sporgeva sulla parte dietro della sua cintura. Da via Sant’Egidio, dove abita, il soggetto, sui 55 anni, ha percorso la parallela via Marconi fino a raggiungere la vicina Statale Flaminia, sempre con il coltello ben in mostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si aggira per strada con un coltello. Preso e denunciato ma è già libero

