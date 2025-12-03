Si accende la magia del Natale a Caserta | il grande albero concerti e il bosco incantato alla Flora
L’albero che illumina la piazza centrale della città di Caserta, cori gospel, concerti a lume di candela, spettacoli che rievocano lo spirito natalizio e, soprattutto, il coinvolgimento di famiglie e bambini con l’apertura dei Giardini della Flora che ospiteranno un “bosco incantato”: questo il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
