Si accende la magia con Reggio Città Natale | ecco il programma completo degli eventi
Ci siamo, questa mattina è stato svelato il programma completo di eventi e iniziative previsti per il Natale di Reggio Calabria 2025.La presentazione è stata ospitata presso la sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, al tavolo dei relatori presenti, il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
