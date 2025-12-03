Shevchenko | Milan per essere completo serve un attaccante Leao caratteristiche uniche

L'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha parlato dei rossoneri di oggi e non solo: ecco le sue parole al quotidiano Tuttosport. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Shevchenko: “Milan, per essere completo serve un attaccante. Leao caratteristiche uniche”

Shevchenko ai? di Sportmediaset: “Il Milan sta facendo ottimi risultati, ma per conquistare il titolo è ancora presto per dirlo. Ancora una bella vittoria, hanno dimostrato soprattutto nel secondo tempo che partite così portano concentrazione ed entusiasmo. - facebook.com Vai su Facebook

Shevchenko: "Mi piace l'entusiasmo del Milan: servirebbe un centravanti vero. Scudetto? Troppo presto" - Andriy Shevchenko, dopo aver scritto pagine di storia al Milan e aver provato l'esperienza da allenatore anche in Serie A, da gennaio 2024 è Presidente della ... Riporta milannews.it

Shevchenko: “Milan? Sta facendo un grande campionato. Se continua così può vincere lo scudetto” - Manca sempre meno alle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale del padel riservato alle leggende del calcio. Segnala gianlucadimarzio.com

Shevchenko: “Milan? In momenti così bisogna essere più uniti possibile” - Le parole e le dichiarazioni di Andrij Shevchenko ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: le considerazioni dell’ex Milan In una lunga intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, l’ex ... Scrive gianlucadimarzio.com

Gimenez come Shevchenko e benedetto da Ibrahimovic: l'ultima missione per essere tutto ciò che il Milan cercava - Qualcuno, in tempi non sospetti, aveva messo in atto dei paragoni importanti: Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic. Lo riporta calciomercato.com

Shevchenko: “L’Inter è superiore ma il Milan ha il talento di Modric” - L’ucraino, che detiene il record dei gol realizzati nel derby di San Siro, analizza la sfida tra le squadre di Chivu e di Allegri ... Secondo repubblica.it

Dalla Bona: "Inzaghi e Shevchenko al Milan litigarono prima della finale di Champions contro la Juventus" - L'ex centrocampista ricorda la fuga dall'Atalanta al Chelsea con Vialli, Ranieri e la carbonara di Hasselbaink. Si legge su msn.com