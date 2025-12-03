Sherlock Holmes in L' abominevole sposa la cena con delitto al Simposio 41

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia avvolta nella nebbia vittoriana, tra spiriti, segreti e atmosfere natalizie.Riuscirai a scoprire la verità sull’Abominevole Sposa?Sabato 6 dicembre, alle ore 20.30, un'altra serata all'insegna del giallo Al Simposio 41 (via Generale Magliocco 41). Menù – 25€Antipasto caldoPasta o. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

