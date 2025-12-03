Sgravi fiscali fasulli commercialista condannata per falso e al risarcimento degli ex clienti

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una commercialista umbra di 44 anni, condannata per aver falsificato due provvedimenti di sgravio fiscale dell’Agenzia delle entrate.La vicenda processualeLa vicenda giudiziaria è stata ritenuta responsabile di aver creato e consegnato a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Sgravi fiscali fasulli, commercialista condannata per falso e al risarcimento degli ex clienti

