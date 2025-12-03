Sfreccia a gran velocità e danneggia i paletti di un marciapiede la furia dei residenti
Ennesimo incidente nella notte, a Nocera Inferiore, in via Fava. A denunciarlo è un residente, che sottolinea l'assenza di controlli e segnala l'ennesimo sinistro stradale, che questa volta ha provocato il danneggiamento dei paletti di un marciapiede. La triste usanza, infatti, in più strade, è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
