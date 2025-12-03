Sfiducia a Schifani Adorno M5S | Questo è un Parlamento pieno di indagati
“Questa mozione ha avuto il merito di portare in aula finalmente il presidente della Regione Schifani, che oggi sfiduciamo. C'eravamo rivolti persino al programma televisivo 'Chi l’ha visto?' per capire dove fosse finito Schifani. Il nostro governatore si è sempre sottratto al confronto. Sin dai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
ECCO CHI HA SALVATO SCHIFANI 41 contro 26. La mozione di sfiducia contro Schifani non è passata. Un’occasione mancata per ridare dignità e credibilità alla nostra Regione. Oggi la maggioranza ha scelto di voltarsi dall’altra parte, di proteggere un p - facebook.com Vai su Facebook
Respinta la mozione di sfiducia, Schifani “Maggioranza compatta” dlvr.it/TPbCgP #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Lidia Adorno (M5S Ars) su discussione sfiducia a Schifani - PALERMO – “Questa mozione ha avuto il merito di portare in aula finalmente il Presidente della Regione Schifani, ... lavalledeitempli.net scrive
Bocciata la mozione di sfiducia, Schifani: “Cuffaro uno scossone. Opposizione senza progetto” - La mozione di sfiducia metterà alla prova la coalizione del centrodestra, che nei mesi scorsi aveva fatto emergere crepe e discrepanze ... Secondo ilsicilia.it
Mozione di sfiducia contro Schifani: 15 punti al centro del dibattito all’Ars - Oggi a Sala d’Ercole si discuterà la mozione di sfiducia depositata dai gruppi di opposizione Pd, M5s e Controcorrente nei confronti del presidente della ... Segnala sicilianews24.it
Schifani supera lo scoglio della mozione di sfiducia - Mozione di sfiducia a Schifani respinta dall'Assemblea regionale siciliana. dire.it scrive
Sfiducia a Schifani: è scontro aperto all’Ars. La Lega: "Non escludiamo colpi di scena" - Ad aprire a una lettura più articolata del confronto è Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega, che pur appartenendo alla maggioranza riconosce le criticità sollevate dall’opposizione ... msn.com scrive
Renato Schifani resta in sellaRenato Schifani resta in sella “Chiedere le dimissioni mentre un governo... - Renato Schifani resta in sellaRenato Schifani resta in sella “Chiedere le dimissioni mentre un governo... Secondo msn.com