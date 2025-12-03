Sfera Ebbasta e Bad Bunny i più ascoltati del 2025 | cosa rivela davvero lo Spotify Wrapped di quest’anno

Dal rap ai podcast true crime, Spotify racconta le tendenze che hanno segnato l’anno degli ascoltatori italiani e globali. Ecco i risultati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sfera Ebbasta e Bad Bunny i più ascoltati del 2025: cosa rivela davvero lo Spotify Wrapped di quest’anno

Scopri altri approfondimenti

SFERA E I SUOI FRATELLI: LA TRAP ITALIANA HA (GIÀ) 10 ANNI Il 2026 celebra il decennale della trap italiana, tra polemiche e eredità culturale: la playlist. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755736/sfera-ebbasta-playlist-trap-celebrazione-10-anni-rist - facebook.com Vai su Facebook

Sfera Ebbasta a San Siro l’8 luglio 2026: registrato il sold out in poche ore. Aggiunta una nuova data il 9 luglio. Vai su X

Sfera Ebbasta e Bad Bunny i più ascoltati del 2025: cosa rivela davvero lo Spotify Wrapped di quest’anno - Dal rap ai podcast true crime, Spotify racconta le tendenze che hanno segnato l’anno degli ascoltatori italiani e globali. Secondo vanityfair.it

Spotify Wrapped 2025, Sfera Ebbasta e Bad Bunny i più ascoltati dell’anno - La piattaforma di streaming leader del mercato rivela le classifiche annuali di artisti, canzoni e podcast. Segnala ilsole24ore.com

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny domina il mondo, Sfera Ebbasta guida l’Italia - Spotify celebra il 2025 con Wrapped, l’attesa iniziativa che racconta un anno di musica, podcast e cultura attraverso i gusti di oltre 700 milioni di utenti globali. Secondo megamodo.com

Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato in Italia su Spotify - Gli italiani più ascoltati all’estero restano i Måneskin, le canzoni e i dischi al numero uno sono di Olly. Scrive rollingstone.it

Spotify Wrapped 2025, Bad Bunny l'artista più ascoltato nel mondo (e Sfera Ebbasta in Italia): le classifiche - Tra le canzoni vincono «Die with a smile» di Lady Gaga e Bruno Mars e, nel nostro Paese, «Balorda nostalgia» di Olly e Juli (che ha sbancato Sanremo). Lo riporta corriere.it

Spotify Wrapped 2025 è arrivato: come vedere brani e podcast più ascoltati dell’anno - Disponibile Spotify Wrapped 2025, recap annuale degli artisti e dei podcast più ascoltati sulla piattaforma streaming. Lo riporta lettera43.it