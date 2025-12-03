Sesso in caserma per non togliere i punti della patente carabiniere condannato a 5 anni | le promesse del militare e le ombre sulla donna che l’ha denunciato

In cambio di favori sessuali ha promesso a una donna 30enne di non decurtare i punti della patente a un parente. Un carabinieri di 47 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per violenza sessuale e concussione. Secondo la gup, che ha emesso la sentenza al termine del rito abbreviato condizionato, il militare avrebbe abusato della sua posizione garantendo alla donna un «favore istituzionale». L’uomo si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che il rapporto con la 30enne sia stato consenziente, ed è stato sospeso dal servizio dal giorno in cui l’indagine è divenuta nota. La convocazione in caserma e l’abuso dopo le promesse. 🔗 Leggi su Open.online