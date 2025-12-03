sesso con dodicenni e pornografia cremonese di 41 anni a processo

Adescava le sue vittime in chat di incontri, si faceva mandare foto intime, poi le incontrava e abusava di loro. Un cremonese di 41 anni sarà processato in Tribunale ad Ancona per atti sessuali con minori, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico realizzato con minorenni. Sono quattro le giovanissime vittime del cremonese, tutte tra i 12 e i 13 anni, mentre i fatti si sarebbero svolti tra il 2022 e il 2023. Il processo si svolgerà con rito abbreviato il 20 aprile davanti alla giudice Francesca De Palma. A smascherare l’uomo è stata la denuncia presentata alla polizia dalla madre di una ragazzina di 12 anni residente ad Ancona, una volta saputo di quanto accaduto alla figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

