Serino mercatini e gusto | torna Natale Arte e Magia 2025

Avellinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La frazione di Guanni si prepara a trasformarsi in un piccolo villaggio incantato per la nuova edizione di “Natale Arte e Magia 2025”, in programma il 7 e l’8 dicembre. L’iniziativa, promossa dai Ragazzi di Don Carlo, porta nel cuore dell’Irpinia l’atmosfera più autentica delle festività, tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

