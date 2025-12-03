Serino mercatini e gusto | torna Natale Arte e Magia 2025
La frazione di Guanni si prepara a trasformarsi in un piccolo villaggio incantato per la nuova edizione di “Natale Arte e Magia 2025”, in programma il 7 e l’8 dicembre. L’iniziativa, promossa dai Ragazzi di Don Carlo, porta nel cuore dell’Irpinia l’atmosfera più autentica delle festività, tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
