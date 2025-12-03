serie sci fi capolavoro di successo dopo 30 anni ancora ispiratrice

il valore di “space: above and beyond” come capolavoro innovativo della fantascienza televisiva. Il serial televisivo “Space: Above and Beyond” si distingue come una produzione pionieristica che, nel contesto degli anni ’90, ha saputo portare novità e audacia nel racconto sci-fi. Nonostante la sua breve durata, questa serie ha lasciato un’impronta duratura, influenzando il modo di narrare storie di fantascienza sul piccolo schermo e rivelandosi ancora oggi un esempio di narrativa matura e complessa. una serie che ha rivoluzionato il racconto militare nello spazio. una visione realistica e disturbante del conflitto intergalattico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

