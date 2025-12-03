Serie D Scafatese | Giovanni Ferraro nuovo allenatore dei canarini
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’inattesa separazione da mister Gianluca Esposito (LEGGI QUI) e il passo indietro del Club Manager Totò Di Natale (LEGGI QUI), la Scafatese ha affidato la panchina a Giovanni Ferraro, tecnico dal curriculum importante che vanta ben tre promozioni in serie C in carriera. A lui spetterà il compito di alzare l’asticella di una squadra costruita per puntare senza mezzi termini al salto di categoria e che fino ad ora, numeri alla mano, era riuscita a tenere fede alle aspettative della vigilia. La Scafatese è prima nel girone G di Serie D a +4 su Nocerina e Trastevere, ma evidentemente un ruolino di marcia simile non ha convinto l’ambizioso presidente Romano che ha deciso di dare una scossa all’ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
