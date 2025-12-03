Serie C Pianese il preparatore atletico Trucchi | Infortuni limitati ora avanti con grinta
La Pianese sta riversando l’amarezza per l’1-1 di Campobasso sul campo, in vista della gara casalinga con il Gubbio, in programma sabato alle 14,30. Il periodo è intenso, il girone di andata è arrivato al rush finale: a fare il punto della situazione il preparatore atletico, Luca Trucchi (foto): "Fin qui è andato tutto bene, siamo riusciti a limitare al minimo gli infortuni – le sue parole –. All’inizio il lavoro non è stato semplice: i ragazzi che non erano abituati a certi carichi hanno fatto un po’ fatica. Adesso stiamo andando verso la normalizzazione per tutti: nel periodo natalizio potremo caricare con volumi leggermente più alti per provare, nel girone di ritorno, a fare le stesse cose se non qualcosa in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
