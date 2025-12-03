Serie C Il Carpi perde Panelli Squalificato due giornate
Tommaso Panelli (foto) dovrà stare a guardare per due giornate. È arrivata ieri la mazzata per il Carpi, dopo il rosso a fine gara subito a Pontedera dal difensore biancorosso. Come già raccontato, è stato il quarto uomo Edoardo Manedo Mazzoni di Prato a segnalare all’arbitro l’accaduto, ricostruzione confermata dal comunicato del giudice in cui si riporta che su referto stilato dal quarto uomo Panelli "al termine della gara, in reazione alla condotta violenta di un calciatore avversario (Ladinetti, squalificato per 3 giornate, ndr), lo afferrava per il collo spintonandolo". Un gesto che nessuno ha visto, nemmeno l’arbitro, ma che Manedo Mazzoni – fischietto di Carpi-Ravenna in cui mandò fuori nel finale mister Cassani – ha segnalato nel suo referto supplementare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
– 17^ Giornata di Serie C Sky Wifi AC Carpi Vis Pesaro Tutte le info e le modalità per giornalisti, media e operatori - facebook.com Vai su Facebook
– 17^ Giornata di Serie C Sky Wifi AC Carpi Vis Pesaro Tutte le info e le modalità per giornalisti, media e operatori Vai su X
Serie C. Il Carpi perde Panelli. Squalificato due giornate - Tommaso Panelli (foto) dovrà stare a guardare per due giornate. Riporta sport.quotidiano.net
DIRETTA/ Pontedera Carpi (risultato finale 0-1): Pietra nel recupero! (Serie C, oggi 30 novembre 2025) - Diretta Pontedera Carpi streaming video tv: situazioni ben diverse per le due squadre che al Mannucci sono avversarie oggi nel girone B di Serie C. Da ilsussidiario.net
Video Pontedera Carpi (0-1)/ Gol e highlights: segna Pietra in extremis! (Serie C, 30 novembre 2025) - 1) gol e highlights della partita valevole per il sedicesimo turno del girone B della Serie C, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net scrive
Calcio Serie C: la Torres perde anche col Carpi che segna su rigore - Il Carpi espugna il "Vanni Sanna" con un rigore di Cortesi nels econdo tempo. Secondo unionesarda.it
Caos FVS: chiede rosso diretto contro il proprio giocatore per annullare un doppio giallo - Nella prima storica volta in cui gli allenatori delle due squadre hanno avuto la possibilità di chiamare una revisione ... sport.sky.it scrive