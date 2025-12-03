serie c il carpi perde panelli squalificato due giornate

Tommaso Panelli (foto) dovrà stare a guardare per due giornate. È arrivata ieri la mazzata per il Carpi, dopo il rosso a fine gara subito a Pontedera dal difensore biancorosso. Come già raccontato, è stato il quarto uomo Edoardo Manedo Mazzoni di Prato a segnalare all’arbitro l’accaduto, ricostruzione confermata dal comunicato del giudice in cui si riporta che su referto stilato dal quarto uomo Panelli "al termine della gara, in reazione alla condotta violenta di un calciatore avversario (Ladinetti, squalificato per 3 giornate, ndr), lo afferrava per il collo spintonandolo". Un gesto che nessuno ha visto, nemmeno l’arbitro, ma che Manedo Mazzoni – fischietto di Carpi-Ravenna in cui mandò fuori nel finale mister Cassani – ha segnalato nel suo referto supplementare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

