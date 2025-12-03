Serie B Palermo | la difesa è un muro ma solo in casa Contro l’Empoli il test decisivo per crescere anche in trasferta e puntare al ritorno tra i grandi!
Serie B, Palermo terza miglior difesa del campionato: fortino al Barbera, ma si cerca continuità in trasferta. Cinque gol subiti in sei gare impongono il salto in vista dell’Empoli Dopo aver eretto un muro quasi invalicabile allo stadio Barbera, il Palermo si prefigge ora l’obiettivo prioritario di esportare la medesima compattezza difensiva anche lontano dalle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
TrmWeb.it. . Serie B - In attacco il Palermo si affida a Pohajanpalo, ma si segna ancora poco - facebook.com Vai su Facebook
Giornale di Sicilia: “Palermo, la porta va chiusa anche in trasferta” - Analisi di Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia in vista della sfida con l’Empoli. Lo riporta ilovepalermocalcio.com
Corriere dello Sport: “Palermo, numeri da capolista in trasferta: la migliore difesa esterna della Serie B” - Il Palermo ha la migliore difesa esterna della Serie B con soli 4 gol subiti, dati evidenziati dal Corriere dello Sport. Scrive ilovepalermocalcio.com
Palermo, difesa in bilico: al Barbera serve la svolta - Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la difesa del Palermo vive un paradosso evidente: terza miglior retroguardia della Serie B con appena 10 gol subiti, ma ancora troppo fragile, s ... Scrive mondopalermo.it
Palermo, la porta va chiusa anche in trasferta - Al Barbera sono già cinque i clean sheet, fuori casa si subisce poco ma nelle ultime 5 gare è arrivato sempre un gol. Secondo msn.com
Serie B: per il Palermo contro l'Entella un punto che muove la classifica - Una partita strana e difficile quella con la Virtus Entella che può anche recriminare per le occasioni sprecate nel finale. Da rainews.it
Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni - Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara in programma domani al 'Picco' contro lo Spezia ... Secondo m.tuttomercatoweb.com