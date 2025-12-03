Serie B Palermo | la difesa è un muro ma solo in casa Contro l’Empoli il test decisivo per crescere anche in trasferta e puntare al ritorno tra i grandi!

Calcionews24.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie B, Palermo terza miglior difesa del campionato: fortino al Barbera, ma si cerca continuità in trasferta. Cinque gol subiti in sei gare impongono il salto in vista dell’Empoli Dopo aver eretto un muro quasi invalicabile allo stadio Barbera, il Palermo si prefigge ora l’obiettivo prioritario di esportare la medesima compattezza difensiva anche lontano dalle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

serie b palermo la difesa 232 un muro ma solo in casa contro l8217empoli il test decisivo per crescere anche in trasferta e puntare al ritorno tra i grandi

© Calcionews24.com - Serie B, Palermo: la difesa è un muro, ma solo in casa. Contro l’Empoli il test decisivo per crescere anche in trasferta e puntare al ritorno tra i grandi!

Contenuti che potrebbero interessarti

serie b palermo difesaGiornale di Sicilia: “Palermo, la porta va chiusa anche in trasferta” - Analisi di Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia in vista della sfida con l’Empoli. Lo riporta ilovepalermocalcio.com

serie b palermo difesaCorriere dello Sport: “Palermo, numeri da capolista in trasferta: la migliore difesa esterna della Serie B” - Il Palermo ha la migliore difesa esterna della Serie B con soli 4 gol subiti, dati evidenziati dal Corriere dello Sport. Scrive ilovepalermocalcio.com

serie b palermo difesaPalermo, difesa in bilico: al Barbera serve la svolta - Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la difesa del Palermo vive un paradosso evidente: terza miglior retroguardia della Serie B con appena 10 gol subiti, ma ancora troppo fragile, s ... Scrive mondopalermo.it

serie b palermo difesaPalermo, la porta va chiusa anche in trasferta - Al Barbera sono già cinque i clean sheet, fuori casa si subisce poco ma nelle ultime 5 gare è arrivato sempre un gol. Secondo msn.com

serie b palermo difesaSerie B: per il Palermo contro l'Entella un punto che muove la classifica - Una partita strana e difficile quella con la Virtus Entella che può anche recriminare per le occasioni sprecate nel finale. Da rainews.it

Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni - Attraverso i propri canali ufficiali il Palermo ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Filippo Inzaghi per la gara in programma domani al 'Picco' contro lo Spezia ... Secondo m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Serie B Palermo Difesa