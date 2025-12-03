Serie A senza bomber | crisi dei centravanti nelle big

In un campionato in cui ancora tutte possono sognare, nell’equilibrio totale di gioco e punti, emerge sotto gli occhi di tutti un elemento mancante: i bomber. I tifosi della Serie A sono stati abituati, soprattutto negli anni passati, a vedere in campo con le loro squadre dei veri campioni, dal calibro per esempio di Osimhen o Giroud, capaci di trascinare i compagni con numerosi gol. Al momento ciò sembra mancare. Le prime sette della classe mostrano un perfetto equilibrio (guidano la classifica Milan e Napoli con 28 punti distanti solo cinque lunghezze dalla Juventus, settima a 23). Tra esse tutte mostrano, chi in modo più decisivo chi meno, la mancanza di gol delle punte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

serie a senza bomber crisi dei centravanti nelle big

