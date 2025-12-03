Seriate celebra Santa Lucia | giornata dedicata alla tradizione
Seriate. La Festa di Santa Lucia torna a Seriate domenica 7 dicembre, dalle 9 alle 19, con un programma diffuso che abbraccia tutto il centro cittadino e che unisce tradizione, cultura, animazione e commercio. Un appuntamento molto atteso, organizzato dagli assessorati alla Cultura e al Commercio, insieme alle associazioni del territorio e con il Distretto Urbano del Commercio. Mercatini artigianali, sapori della tradizione, attività per famiglie, musica e spettacoli animeranno le piazze e le vie cittadine, trasformando Seriate in un grande percorso natalizio. La Biblioteca, per tutta la giornata, proporrà letture, laboratori e attività dedicate ai più piccoli e agli adulti, mentre il Giardino della Biblioteca ospiterà un’installazione luminosa e sonora con gli immancabili elementi dedicati a Santa Lucia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondisci con queste news
` Esordienti 2013 Campionato Aurora Seriate - Trevigliese Sabato 29 Novembre ? 16:30 ? Campo Sportivo Comunale "Luigi Innocenti" Seriate, Via Deco' e Canetta, 61 Esordi - facebook.com Vai su Facebook
Seriate celebra Santa Lucia: giornata dedicata alla tradizione - Domenica 7 dicembre ricco programma di iniziative fra mercatini, eventi e commercio di vicinato Seriate. Si legge su bergamonews.it
Santa Lucia a Seriate: un mese di magia, tradizione e divertimento - Con questo spirito a Seriate si rinnova il variegato programma culturale organizzato dall’Amministrazione ... ecodibergamo.it scrive
Santa Lucia e Natale, Seriate in festa per oltre un mese - Dalle 9, con le prime persone a gironzolare fra le bancarelle e gli stand delle associazioni di volontariato («Fare del bene... Segnala ecodibergamo.it
“Aspettando Santa Lucia”, a Seriate giochi e animazioni per bambini - 30 a Seriate si terrà “Aspettando Santa Lucia: giochi e animazioni per bambini” a cura dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. Scrive bergamonews.it
Natale a Seriate pieno di iniziative. Si comincia domenica con Santa Lucia - A Seriate «Santa Lucia la più bella delle tradizioni» si rinnova di anno in anno per stupire grandi e piccoli. Come scrive bergamo.corriere.it
Santa Lucia: la più bella delle tradizioni - La biblioteca comunale sarà aperta dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Come scrive laprovinciadicomo.it