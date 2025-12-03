Seriate celebra Santa Lucia | giornata dedicata alla tradizione

Seriate. La Festa di Santa Lucia torna a Seriate domenica 7 dicembre, dalle 9 alle 19, con un programma diffuso che abbraccia tutto il centro cittadino e che unisce tradizione, cultura, animazione e commercio. Un appuntamento molto atteso, organizzato dagli assessorati alla Cultura e al Commercio, insieme alle associazioni del territorio e con il Distretto Urbano del Commercio. Mercatini artigianali, sapori della tradizione, attività per famiglie, musica e spettacoli animeranno le piazze e le vie cittadine, trasformando Seriate in un grande percorso natalizio. La Biblioteca, per tutta la giornata, proporrà letture, laboratori e attività dedicate ai più piccoli e agli adulti, mentre il Giardino della Biblioteca ospiterà un’installazione luminosa e sonora con gli immancabili elementi dedicati a Santa Lucia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it