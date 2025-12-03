Il calciomercato è uno degli argomenti più caldi considerato il fatto che tra meno di un mese saranno aperte le trattative per sistemare le rose. Sergio Ramos, pronto a terminare la sua avventura al Messico con il Monterrey, appare pronto a una nuova avventura con il Milan che avrebbe preso informazioni sul centrale classe 1986. Sergio Ramos nel mirino del Milan (Ansa Foto) – tvplay.it La Serie A aspetta Sergio Ramos con il Milan che sta iniziando a pensare seriamente all’ex difensore di Siviglia e Real Madrid per sistemare la propria retroguardia in vista della seconda parte di stagione. I rossoneri hanno messo nel mirino il calciatore che si svincolerà dal Monterrey a partire dal prossimo 1 gennaio con l’opportunità di mettere in rosa un centrale di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Sergio Ramos-Milan, ora c’è l’annuncio: nuova svolta per il mercato rossonero