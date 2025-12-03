Serena Williams verso un clamoroso ritorno? Indizio nel 2026 ma lei smentisce | Non tornerò

L’ex numero uno mondiale ricompare nel pool antidoping dell’ITIA, ma su X frena le indiscrezioni: “Wildfire folle, non sto tornando”. Serena Williams torna davvero in campo? La domanda ha fatto il giro del mondo in poche ore, alimentata da un indizio che ha riacceso le speranze dei tifosi: il nome dell’ex numero uno del ranking WTA è riapparso nell’ International Registered Testing Pool, l’elenco degli atleti sottoposti ai controlli antidoping dell’ ITIA. Un requisito necessario per chi vuole tornare a competere a livello professionistico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it