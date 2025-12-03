Serata di Beneficenza per Africaintesta | musica e cabaret al Palapartenope

Il Palapartenope di Napoli apre le sue porte alla solidarietà giovedì 18 dicembre alle ore 20:45 per una grande serata di musica e cabaret interamente dedicata al sostegno dell’Associazione Africaintesta. Un appuntamento speciale che unirà spettacolo e impegno sociale, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

