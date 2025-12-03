Sequestrati rifiuti e scarpe contraffatte tra Napoli e provincia

Tempo di lettura: < 1 minuto Due sequestri, di rifiuti a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, e di merce contraffatta nella zona di Porta Capuana del capoluogo partenopeo, sono stati messi a segno dagli agenti della Polizia Metropolitana coordinati dal comandante Lucia Rea. A Sant’Antimo gli agenti hanno sequestro ben 380 tonnellate di rifiuti di rifiuti, tra scarti della lavorazione tessile e indumenti usati. Parte, 200 tonnellate, era stata stoccata in un capannone di 2mila metri quadrati, e in parte (180 tonnellate) su un’area adiacente. Gli agenti hanno anche denunciato un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine per smaltimento illecito di rifiuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sequestrati rifiuti e scarpe contraffatte tra Napoli e provincia

